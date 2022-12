Monarch | Fox ha cancellato la serie tv

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

1 ora fa Nessun futuro per: la serie TV dellacon Anna Friel , Trace Adkins , Susan Sarandon , Joshua Sasse e Beth Ditto non tornerà con una seconda stagione. Lo spettacolo, creato da Melissa London Hilfers , segue ...Il regno della potente famiglia della musical country, i Roman, finisce presto. L'americanaha cancellato dopo una sola stagione, il musical drama a tinte soap con Susan Sarandon nei panni della matriarca di una delle dinastie più potenti della musica country americana. In ... Monarch: Fox cancella la serie dopo una stagione Monarch 2, Fox ha cancellato la serie tv con Susan Sarandon e Anna Friel dopo una sola stagione. Flop di ascolti negli Stati Uniti.After just 11 episodes, Fox has decided to cancel Monarch. Deadline first reported the news of the show's end. The show was certainly primed for success. It had a star-studded cast, including Susan ...