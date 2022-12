Mobilità disabile a ostacoli | “a Bologna ci sono bus accessibili | ma mancano gli autisti formati E c’è chi non sa usare la pedana elettrica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ala maggior parte dei busin corso i lavori sulla nuova linea del tram con l’apporto di un consulente con disabilità esperto diper tutti, inveceinsufficienti i taxi per passeggeri in carrozzina. L’approfondimento de ilfattoquotidiano.it sul trasporto pubblico locale accessibile (se hai storie o segnalazioni scrivi a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it) continua con un altro focus, questa volta, sul capoluogo emiliano. Dove la situazione è migliorata negli ultimi anni, ma permangono ancora diverse criticità da risolvere. Ne sa qualcosa Maximiliano Ulivieri, 52 anni, esperto in materia di trasporto inclusivo che vive acon la moglie da 13 anni. Da circa un anno Ulivieri, che soffre di una neuropatia di nome ...