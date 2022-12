Milano | l' auto va a schiantarsi contro un bus | morto un 48enne ' Forse un malore alla guida'

Un incidente mortale tra un'autovettura e un mezzo pubblico si è verificato questa mattina a. Il conducente dell', un uomo di 48 anni, è morto all'ospedale San Carlo , dove era stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni dopo lo schianto: ferito il conducente del bus, ...- Peugeot rivoluziona uno degli elementi dell'che meno si è evoluto nel corso dei decenni. Nasce come prototipo sul concept SR1 del 2010 e trova sbocco sulla produzione di serie due anni ...Per risparmiare tempo ed evitare code, è possibile prenotare direttamente da casa tramite Pc, App o attraverso Whatsapp ...A Milano si è verificato un brutto incidente tra un'auto e un bus: ci sono due persone che sono rimaste ferite ...