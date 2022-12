Pianeta Milan

...primo Andrei Coubis lavora per rappresentare il futuro dele... della Nazionale Italiana. Il difensore classe 2003 già blindato dai rossoneri fino al 30 giugno 2027 , capitano dellae ...... che dopo aver sbalordito con la maglia delsi gode il momento di gloria anche in nazionale: ... secondo cui il centrocampista classe 2005, in luce con larossonera, guida la mini - ... Milan Primavera, Coubis vuole l’Italia: addio alla Romania Il punto Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Andrei Coubis, difensore e capitano della Primaver del Milan, ha giocato finora con le giovanili della Romania, ma starebbe pensando di cambiare nazionale e vestire la maglia dell'Italia.