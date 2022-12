Milan | Pioli sorride per il recupero di Calabria e Saelemaekers

Pianeta Milan

Commenta per primo Ultime in casa: Kjaer, Origi, Krunic e Messias si sono allenati a parte. Nessuno dei 4 sarà a disposizione diper la trasferta di Salerno.Come Simone Inzaghi, anche Stefanoè stato protagonista dello speciale I re del calcio che andrà in onda domani 29 dicembre su Italia 1. Un anno da incorniciare quello per il tecnico delche ha conquistato uno scudetto per ... Milan, Pioli: “Vi racconto il derby vinto e come è nato il mio coro” Il chiodo fisso in casa Milan è andare a prendere il Napoli. Per farlo, non bisogna guardare in faccia a nessuno e giocare tutte le partite come se fossero finali. La prima del 2023 sarà all'Arechi di ...Il Milan può lasciar andare Lazetic in prestito per la seconda parte di stagione – Milanlive.it Il giornale piemontese riferisce che Adli, nonostante abbia giocato davvero poco nella prima parte di ...