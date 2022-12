Milan | Mirabelli e il mercato mancato | “Ecco chi volevamo prendere”

Calcio in Pillole

...le casse di un club che ha perorato e protetto la carriera del portiere anche a fronte di errori tecnici e contestazioni all'epoca del primo complicato rinnovo targato. RinnovoLeao: ...In carriera è stato Capocannoniere del Campionato Primavera col2011 - 12, ha esordito nella ... Pigliacelli, Fabbrini, D'Agostino, Garlini,, Marchetti, Castagnone, Egbedi, Carrera, ... Milan, Mirabelli svela: "Fummo vicinissimi a Ziyech e Ansu Fati" Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex direttore sportivo rossonero ora al Padova, Massimo Mirabelli, ha raccontato: "Se quando ero al Milan avevamo cercato Ziyech Non solo: in ...Le dichiarazione del dirigente, ora nel club veneto e in passato alla guida della società rossonera, sul mercato ...