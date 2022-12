Milan - Leao | l' accordo a gennaio si può fare | i motivi del sì

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Milan News

Calabria gioca e sogna con il Milan fin dai tempi delle giovanili ... Il “Theao”, ovvero il francese Theo e il portoghese Leao sulla sinistra, ha monopolizzato la manovra d’attacco per un paio di mesi ...Il Milan sta cercando il tutto per tutto per rinnovare il contratto a Rafael Leao (nella foto). I rossoneri, giocando sulla voglia del portoghese di restare a Milano, hanno alzato ...