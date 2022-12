Milan | il Manchester City fa sul serio per Leao | i dettagli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ilfarebbe sulper l’attaccante del, Rafael. Il club inglese sarebbe pronto ad una offerta monstre Ilfarebbe sulper l’attaccante del, Rafael. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il club inglese avrebbe pronta un’offerta monstre per il portoghese: circa 12 milioni di euro annui. Dall’altra parte, i rossoneri sperano ancora di trovare un’intesa per il rinnovo di contratto con i suoi agenti, ma per ora ilnon avrebbe ancora formulato una offerta superiore ai 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

