Milan | gennaio mese chiave per il rinnovo di Leao

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Prosegue la trattative per ildi contratto tra Rafaele la dirigenza del. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sta proseguendo la trattativa per ildi contratto di Rafaelcon il. Il club rossonero è pronto a mettere sul piatto 6 milioni e mezzo di euro a stagione per il portoghese. Nel caso in cui ilnon dovesse arrivare,non verrebbe comunque ceduto a stagione in corso. A giugno, con o senza, l’ipotesi di un trasferimento in Premier League resta invece valida. L'articolo proviene da Calcio News 24.

