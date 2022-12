(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Parliamo di un provvedimento che ancora non esiste: alle 18 in Cdm vedremo, perché il testo ancora non l’ho letto, ce lo spiegherà il ministro Piantedosi. Quello che noi vorremmo stabilire è un sistema die di sanzioni che adesso mancano. L’Italia non può essere il terminale di tutta l’immigrazione che arriva dal Nord Africa: non può farlo e non è giusto che lo faccia. E le Ong nonin maniera indiscriminata e”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, parlando a ‘Oggi è un altro giorno’ dellesulle Ong allo studio del governo. “Credo che il ministro Piantedosi abbia intenzione di mettereben chiare a fronte delle quali ci sono delle sanzioni ...

Adnkronos

Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, parlando a 'Oggi è un altro giorno' delle nuove norme sulle Ong allo studio del governo. "Credo che il ministro Piantedosi abbia ...Lo ha annunciato ieri il ministro per i rapporti con il parlamento Lucaal termine della ...per regolamentare l'attività delle Organizzazioni non governative impegnate nel soccorso dei... Migranti, Ciriani: "In arrivo nuove norme, Ong non possono agire senza regole" (Adnkronos) – “Parliamo di un provvedimento che ancora non esiste: alle 18 in Cdm vedremo, perché il testo ancora non l’ho letto, ce lo spiegherà il ministro Piantedosi. Quello che noi vorremmo stabil ...Sold out. La kermesse da tutto esaurito a Piazza del Popolo a Roma è quella organizzata dai Fratelli d'Italia. Una tre giorni dal ...