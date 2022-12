Migranti | a bordo della Ocean Viking anche tre neonati

Open

L'Emilia - Romagna si prepara ad accogliere i 113soccorsi al largo della Libia dalla nave 'Ocean Viking' della ong Sos Méditerranée. L'arrivo al porto di Ravenna è previsto attorno alle 13 di sabato. Tra di loro ci sono 23 donne, alcune ...Tra i, che cercavano di raggiungere le coste italiane adi un gommone, vi sono anche 3 neonati - il più piccolo ha 3 settimane - 23 donne, alcune incinte, e 30 minori non accompagnati. ... Migranti, assegnato porto di Ravenna a nave Ocean Viking con 113 ... Si è conclusa in Prefettura la seconda parte della riunione di coordinamento per l'accoglienza dei 113 migranti soccorsi dalla Ocean Viking in rotta verso il porto di Ravenna dove arriverà alle ore 13 ...