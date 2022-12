Michele Calamita e il riscatto nell’arte | “Dissero che ero nato per sbaglio Ma niente mi ha fermato”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Questa è una storia che poteva rimanere sbagliata e invece ha preso la strada giusta. E’ la storia di, genovese, 12 anni,con gravi malformazioni e che, grazie anche alla madre Denise che l’ha cresciuto da sola e con la quale ha disegdue interessanti libri per l’infanzia, ha trovatoquella che si spera sia la definitiva svolta. Intanto esporrà il 5 e 6 gennaio al premio Leonardo da Vinci a Cesenatico e quindi, fra le altre occasioni, Bruxelles (Galleria Espace), Venezia (San Teodoro), Forlì (Vernice Art 2023). Con la benedizione a Genova della Galleria Merighi e con Christian Houmouda e Mauro Dall’Aira che credono molto in lui., genovese, 12 anni, cosa è accaduto alla tua nascita? “Che in ...

Alla Fabbrica del Vapore 500 tavole originali, video, bozzetti e illustrazioni dove le storie personali diventano universali ...