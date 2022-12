Meteo Roma del 28-12-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cielo in prevalenza coperti deboli piogge sulla Liguria di levante al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche fenomeno anche sull’Emiliagna in serata qualche precipitazione Emiliagna Lombardia Trentino e Veneto neve dai 1200 1500 metri sulle Alpi Centrali al centro al mattino tempo stabile ma con presenza di numerosità basta specie sulle regioni tirreniche al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nomi sparse e schiarite al mattino nuvolosità alternate a schiarite nubi basse lungo la al pomeriggio a te schiarite su Campania Molise Basilicata nessuna variazione altrove in serata si rinnovano condizioni ...