Meteo Capodanno 2023 a Roma e nel Lazio | che tempo farà | le previsioni di sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022). Come accennato anche in un altro articolo, ilche ci attendere per questa fine dell’anno sarà davvero anomalo: un caldo che si protrarrà fino ai primi giorni del nuovo anno, generato dalla presenza dell’ennesimo anticiclone africano che porterà, soprattutto a Centro-Sud, un clima fin ”troppo mite” per il periodo dell’anno in questione. Considerando che questo è uno dei periodi più freddi, certo la cosa sopraggiunge nuova e improvvisa., ancora caldo: cheil 312022 e il 1: la situazione ae ...