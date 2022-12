Meteo Campania | cosa fare oggi a Caserta e Benevento

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di! Curiosi di scoprire qual è il tempoe non solo? Inziamo subito! Napoli A Napoli il clima è Piovoso. La descrizione del tempo include una leggera pia. L'umidità relativa dell'aria è al 68%. La temperatura media è di 16,29 gradi Celsius, con una temperatura minima di 13,17 e una massima di 16,44 gradi Celsius. Il vento soffierà a 2.76 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 21%. In base a questoa Napoli,prevediamo un clima piovoso con leggeri acquazzoni. L'umidità relativa dell'aria sarà del 68%, la temperatura media è di 16,29 gradi Celsius, mentre la temperatura minima sarà di 13,17 e quella massima 16,44 gradi ...

Prosegue la fase di tempo stabile e mite sulla, che quindi ci accompagnerà anche per l'inizio del nuovo anno addirittura con temperature in risalita. Nei prossimi giorni infatti, si assisterà - come sottolineano i meteorologi di 3bmeteo.Prosegue la fase di tempo stabile e mite sulla. Nei prossimi giorni infatti, si assisterà ad un'ulteriore consolidamento del campo di alta pressione subtropicale che staziona sul Mediterraneo ormai da una settimana. Tali condizioni ... Meteo Campania, alta pressione africana per Capodanno: che cosa succederà Nessuna grande variazione rispetto agli ultimi giorni. L'alta pressione continua a dominare sulla Penisola, che anche oggi sarà caratterizzata da tempo stabile e asciutto. Nebbie e foschie su tutta It ...