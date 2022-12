Messi o Cristiano Ronaldo? L’idolo da bambino di Kvaratskhelia era un altro

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Durante l’intervista rilasciata a Dazn, Khvichaha parlato anche della scelta sul numero di maglia, del paragone trae chi fosse il suo idolo da. Di seguito le sue parole sul dualismo più iconico degli ultimi anni.? “? Il 77 non ha nessuna connessione diretta, il 7 è il mio numero preferito, oltre ad essere il numero di, per questo ho scelto il 77. Per quanto riguarda il dualismo traho sempre detto che è molto difficile il confronto tra loro, apprezzo molto il portoghese perché avere un avversario comeper così tanto tempo è molto complesso. L’argentino ...