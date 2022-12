Tiscali

ROMA -conferma anche questàanno la partnership con Plan de Corones, uno dei comprensori sciistici più affascianati dell'arco alpino. Una forte presenza sul territorio che si estende per la ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE Notizie Relazionate ArticoloFoto Spia SUVEQA, prosegue il lavoro sul restyling 11 27 Dicembre 2022 Mercedes-Benz torna protagonista sulle vette delle Dolomiti Mercedes-Benz annuncerà al Ces la strategia di elettrificazione. La casa tedesca illustrerà anche funzionalità di guida automatizzata per il mercato nordamericano, e spiegherà come i nuovi sviluppi ne ...ROMA (ITALPRESS) - Mercedes-Benz conferma anche questa'anno la partnership con Plan de Corones, uno dei comprensori sciistici più affascianati dell'arco alpino. Una forte presenza sul territorio ch ...