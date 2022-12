MERCATO MILAN E TOP NEWS – Il futuro di Lazetic e Adli

Milan News

Ha provato pure a rifilarci Dest fuori ruolo, che alnon gioca, ma gli ho bollato la risposta ... Specialmente nell'ultima parola, che vale per ilLazio e per l'intelligenza artificiale: ...... Maurizio: "Il 2022 lo chiudiamo con soddisfazione e moderato ottimismo" A margine di un evento dedicato alla storia della Salernitana, è intervenuto l'amministratore delegato Maurizio. ... Tuttosport - Prima gli esami di Maignan, poi (eventualmente) il mercato. Tre piste per la porta del Milan Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare alcune delle situazioni vicine alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Non ...I giallorossi spingono forte per il gioiello del Sassuolo, ma i rossoneri stanno provando a strapparlo alla concorrenza ...