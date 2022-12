Meraviglie – Stelle d’Europa | le anticipazioni del programma di Alberto Angela in onda il 28 dicembre

Rai Storia

d'Europa', questa sera alle 21.25 su Rai 1. Alberto Angela torna con il viaggio alla scoperta delle '' che, in questa nuova serie intitolata 'd'Europa', varca per ...d'Europa , le anticipazioni di stasera 28 dicembre 2022 su Rai1 Il primo appuntamento did'Europa , quinta edizione del programma, prenderà il via da Mont ... Meraviglie – Stelle d'Europa - RAI Ufficio Stampa Meraviglie – Stelle d'Europa: le anticipazioni e gli ospiti del programma di Alberto Angela in onda il 28 dicembre 2022 su Rai 1 ore 21.25 ...Mercoledì 28 dicembre va in onda la prima puntata della quinta stagione di “Meraviglie”, che quest’anno racconterà anche i luoghi ...