' Meraviglie - Stelle d' Europa' | alle 21 25 su Rai 1 | le anticipazioni del viaggio di Alberto Angela

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 'd'', questa sera21.25 su Rai 1.torna con ilalla scoperta delle '' che, in questa nuova serie intitolata 'd'', varca per ...

Rai Storia

d'Europa', questa sera alle 21.25 su Rai 1. Alberto Angela torna con il viaggio alla scoperta delle '' che, in questa nuova serie intitolata 'd'Europa', varca per ...Credits photo: @Ufficio Stampa RAID'Europa è il nuovo programma di Alberto Angela che, dopo aver attraversato l'Italia (con la serie La Penisola dei Tesori), stavolta ci porta alla scoperta dei luoghi più belli d'... Meraviglie – Stelle d'Europa - RAI Ufficio Stampa "L'attimo fuggente", questa sera alle 21.25 su Italia 1 lo struggente film con la straordinaria interpretazione di Robin Williams. Ecco la trama del film del 1989.Alberto Angela torna con il suo viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” che ci circondano. E in questa nuova serie intitolata “Stelle d’Europa”, varca per la prima volta i confini nazionali per esplo ...