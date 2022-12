Meloni | telefonata con Zelensky | sul tavolo difesa aerea e ricostruzione Il premier | «Pronta a recarmi a Kiev | a lui ho chiesto di venire a Roma»

Milano Finanza

Nellafrae Zelensky, che fa seguito alla conversazione telefonica fra i due dello scorso 28 ottobre, il presidente ucraino ha riferito di avere espresso 'gratitudine per la ...Volodymyr Zelensky cerca la sponda dell'Italia sui sistemi anti - aerei vitali per difendere l'Ucraina dagli attacchi russi. Dopo unacon Giorgia, il leader ucraino ha riferito che la premier lo ha "informato" che a Roma "si sta valutando la questione della fornitura di sistemi di difesa aerea a protezione dei ... Telefonata Meloni-Zelensky: l'Italia valuta la fornitura di sistemi di difesa aerea - MilanoFinanza.it Nuova telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Il menu del colloquio: la fornitura di sistemi di difesa aerea a Kiev per difendersi dagli attacchi missilistici e aerei di Mosca, ...Ho elogiato lo stanziamento da parte del governo italiano di ulteriori 10 milioni di euro in aiuti , ha scritto su Telegram il leader di Kiev. Meloni mi ha informato che si sta valutando la questione ...