Meloni | telefonata con Zelensky | sul tavolo difesa aerea e ricostruzione Il premier | «Pronta a recarmi a Kiev | a lui ho chiesto di venire a Roma»

Open

Si consolida il rapporto tra Kiev e il governo di Giorgia. Dopo unacon la premier , Volodymyr Zelensky cerca la sponda dell'Italia sui sistemi anti - aerei vitali per difendere l'Ucraina dagli attacchi russi. Intanto è arrivata la ...MOSCA - Secondatra Giorgiae Volodymyr Zelensky dopo il precedente colloquio di fine ottobre: l'occasione per concordare una prossima visita della neo - premier italiana a Kiev e rinnovare l'invito ... Telefonata Zelensky-Meloni: «Grazie per il sostegno, ci servono sistemi di difesa aerea». E la premier lo invita a Roma Nuova telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Il menu del colloquio: la fornitura di sistemi di difesa aerea a Kiev per difendersi dagli attacchi missilistici e aerei di Mosca, ...Telefonata fra presidente ucraino e presidente del Consiglio italiana. Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno del nostro Paese, ha espresso la volontà di essere presto a Kiev ed ha inviato Volodymyr Z ...