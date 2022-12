Matera | discorso in Senato sul Bilancio | “Importanti provvedimenti per famiglie”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Una Manovra che detterà una svolta e che risponde alle esigenze della popolazione, abbracciando le difficoltà delle”. Appassionato intervento quello posto in essere nella mattinata odierna, in, dalre Domeniconel contesto della discussione relativa all’approvazione del disegno di legge di. “La prima legge di– come sottolineato da– di un Governo finalmente eletto e finalmente legittimato dal voto democratico dei cittadini”. Un provvedimento che contiene “a favore delle, delle imprese e delle categorie più deboli – ha sottolineato ancoraall’Assemblea – impegnando oltre 21 ...

Orticalab

...nell'aula del Consiglio comunale a Palazzo delle Aquile ha concluso il propriocon una pia ...ha destinato quasi un milione di euro come "contributo straordinario" all'arcidiocesi di- ......nell'aula del Consiglio comunale a Palazzo delle Aquile ha concluso il propriocon una pia ...ha destinato quasi un milione di euro come 'contributo straordinario' all'arcidiocesi di- ... Discorso del Senatore Domenico Matera in Senato in ricordo di ... "Una Manovra che detterà una svolta e che risponde alle esigenze della popolazione, abbracciando le difficoltà delle famiglie". Intervento quello posto in ...Sarà il campionato regionale veterani a sancire il ritorno in campo degli uomini in rosso, inaugurando il cartellone degli eventi pongistici lucani dell’anno che verrà.