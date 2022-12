MasterChef Italia 12 | le anticipazioni | tra gli ospiti Antonio Lorenzon

ParmaToday

Comincia il lungo viaggio die domani, giovedì 29 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, i 20 aspiranti chef che compongono la Masterclass affrontano le prime prove di questa stagione , col sogno di diventare ...... sta ufficialmente per iniziare l'avventura di Francesca Filippone alla dodicesima edizione del talent show culinario. La 39enne, export manager che si è trasferita a Rancio ... Al via la 12esima edizione di Masterchef Italia: in Masterclass anche un alunno dell'Università di Parma Tutto pronto per la messa in onda di una nuova puntata di MasterChef Italia Attesa in onda sulle reti Sky, la quale farà da sfondo al ritorno di una vecchia conoscenza del programma. La dodicesima sta ...Terza puntata di MasterChef Italia 12, finalmente si entra nel vivo con le prime prove per la Masterclass. E l'ospite sarà Antonio Lorenzon. di Manuela Chimera 28 Dicembre 2022 Ci siamo, finalmente Ma ...