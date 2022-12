Massacro di San Martino di Lupari | morta Maria Angela Sarto | il marito in fin di vita Fermata Diletta Miattello

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Orrore e morte in via Galilei a Sandi(Padova). Un’anziana donna di 84 anni, ildi 89 anni, ferito gravemente e ricoverato in condizioni disperate. A scoprire l’accaduto è stata una delle due figlie di, mentre l’altra era sparita., che abita nella stessa casa dei genitori, nell’appartamento accanto, è stata rintracciata alcune ore dopo a Romano d’Ezzelino (Vicenza). Sentita dal pm in caserma, è ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Ma da lei nessuna ammissione., 51 anni, una ex vigilessa, è la figlia più grande della coppia. Viveva con la madre e il padre nella villetta bifamiliare dei ...

Massacro di San Martino di Lupari: morta Maria Angela Sarto, il ... Diletta Miatello, figlia 51enne della coppia di San Martino di Lupari massacrata ieri, è stata fermata con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. La donna, ex vigilessa, aveva trovato rifugio in un ...È stata rintracciata la seconda figlia dell'anziana di 84 anni trovata morta questa mattina, 27 dicembre, nella sua casa a San Martino di Lupari (Padova). In un primo momento i carabinieri non erano r ...