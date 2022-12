Martina Franca | morta la donna colta da malore al mercato Vani i soccorsi

Virgilio

... dove non potevano mancare i tipici cavalli Murgesi e gli asini di. Così come non potevano mancare i rinomati prodotti tipici dell'enogastronomia locale, capocollo, pane appena ...L'anziana si è sentita male al mercato, stamattina in corso a. La donna ha accusato un malore e si è accasciata a terra. Una dottoressa, passante in quel momento, ha praticato il primo interventi, con un massaggio cardiaco alla malcapitats. Quindi ... Martina Franca: malore al mercato, massaggio cardiaco ad un'anziana Una passante, dottoressa, ha compiuto il primo intervento. Quindi l'arrivo del 118 È morta l’anziana volta da malore al mercato di Martina Franca intorno a mezzogiorno. Il primo soccorso era stato portato da una dottoressa fortuitamente in zona. Poi sono arrivati i soccorritori del ...«Oltre alle due squadre in campo, a sfidarsi, a suon di cori e di colori, saranno le tifoserie delle due compagini» ...