Marito e moglie muoiono di cancro lo stesso giorno | uniti anche nella morte

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) USA. Una coppia di coniugi, Steve Hawkins e Wendy Hawkins,rispettivamente di 58 e 52 anni, sono morti a causa di un tumore a 10 ore di distanza uno dall’altro,triste giornata del 23 dicembre scorso. Si trovavano entrambi all’ospedale di Yankton, nel South Dakota, Stati. La testimonianza e il racconto arriva direttamente dai loro figli, sconvolti dal dolore. Secondo quando hanno voluto rivelare alla stampa, l’uomo, Steve, combatteva contro ilda cinque anni, mentre Wendy sarebbe morta dopo un decorso più breve, ma ugualmente devastante. Qualche ora dopo il decesso, il figlio della coppia ha pubblicato un appello su su GoFundMe per raccogliere fondi per le spese funebri, scrivendo: “È stata un’esperienza tragica. Erano genitori meravigliosi e si ...

