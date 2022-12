Marito e moglie morti allo stesso modo | lo stesso giorno | 58 e 52 anni | lasciano tre figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Una doppia tragedia ha sconvolto tutti. Steve Hawkins e Wendy Hawkins, che erano, sonoa poche ore di distanza l’uno dall’altra gettando nello sconforto più assoluto tutti coloro che li conoscevano e li volevano bene. La notizia è stata raccontata dai, ovviamente devastati dal dolore in questi giorni che dovevano essere esclusivamente di festa e si sono invece trasformati in un incubo senza fine. La coppia non ce l’ha proprio fatta a restare separata e se n’è andata per sempre quasi in contemporanea. Erano gravemente malati Steve Hawkins e Wendy Hawkins.sonocosì praticamente insieme, a sole 10 ore di differenza. Secondo quanto rivelato dai, il papà e la mamma hanno esalato gli ultimi respiri ...