Marika Fruscio | così sei illegale | il seno come regalo di Natale

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)sotto l’albero diha voluto fare un dono davvero molto speciale a tutti i suoi fan sparsi in giro per l’Italia. Difficilmente sono esistite delle ragazze che con il loro grande talento all’interno del mondo delle televisioni private sono state in grado di diventarenote e conosciuteha saputo farenel corso della propria eccezionale carriera e i risultati sono evidenti. InstagramLa ragazza mora infatti ha fin da subito ambito a questo grande traguardo nel corso della propria carriera, con le varie emittentiTeleLombardia e Antenna3 che hanno visto in lei la figura giusta per poter bucare lo schermo. Per quanto le malelingue parlino della sua presenza solamente per la sua avvenenza fisica, si tratta di ...