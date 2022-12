Manovra | il Governo pone la fiducia al Senato

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto a nome della questione diin aula alsul disegno di legge di bilancio. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

