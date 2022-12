Manovra 2023 | protesta delle opposizioni | slitta il voto finale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) ROMA –a domani mattina, giovedì 29 dicembre, ilal Senato sulla. Il disegno di legge di Bilancio approderà nell’Aula di Palazzo Madama alle 10 per la discussione generale, al termine della quale verrà posta la fiducia. A partire dalle 9 inizieranno le dichiarazioni disulla fiducia, seguite dalla chiama e quindi dalsul provvedimento. Entro le 12 dovrebbe quindi arrivare il via libera definitivo. A stabilirlo, all’unanimità, la Conferenza dei capigruppo. Il rinvio, rispetto alinizialmente previsto per la serata di oggi, è arrivato dopo la richiestaper un ampliamento dei tempi di discussione. “Grazie alla nostra tenacia e ...

Ilvedrà poi l'attivazione di un coordinamento regionale sull' efficientamento energetico , ... Certo 2 miliardi di euro sulla sanità in unadel governo nazionale che ne conta 35 sono ...Sul tetto massimo interverrà, però, la Legge di Bilancio, che alzerà il limite a 8.000 euro . Il 29 dicembre 2022 verrà approvato il testo definitivo dellache contiene la modifica in ...ROMA - Slitta a domani mattina, giovedì 29 dicembre, il voto finale al Senato sulla manovra 2023. Il disegno di legge di Bilancio approderà nell'Aula di ...Intanto, per il 2023, il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore ... Certo, due miliardi di euro sulla sanità in una manovra del Governo nazionale che ne conta trentacinque sono troppo ...