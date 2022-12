Manchester United | il punto su Joao Felix

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Sun fa ilsul mercato in entrata del. I Red Devils continuano a seguire, che l'Atletico Madrid è...

Queste le parole del trequartista dela Sky Sports Uk, Christian Eriksen , in merito all'addio di Cristiano Ronaldo, che ha rescisso con i Red Devils il mese scorso. 'L'atmosfera è ...... esultanza gol Alvaro Morata ONLY ITALY Secondo quanto scrive il Daily Mail, ilvorrebbe Alvaro Morata per sostituire Cristiano Ronaldo. Ten Hag avrebbe voluto Gakpo, ma l'ha preso ...