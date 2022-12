Manchester City | Guardiola sicuro | «Non credo ci saranno acquisti»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), Pepin vista del mercato di gennaio della formazione inglese: le dichiarazioni del tecnico Pep, ai canali ufficiali del, ha parlato così in vista dell’imminente apertura del mercato di gennaio. LE PAROLE – «Nonche prenderemo qualcuno, penso che finiremo così. Non so cosa succederà, ma da quando sono arrivato ad Abu Dhabi con Txiki e tutti gli altri, non c’era nessun nome sul tavolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

, Pep Guardiola sicuro in vista del mercato di gennaio della formazione inglese: le dichiarazioni del tecnico Pep Guardiola, ai canali ufficiali del, ha parlato così in ...(Inghilterra) - Tornano gli incidenti all'interno degli stadi inglesi. E questa volta a farne le spese è stata una ragazza di quindici anni, tifosa del. In occasione della Carabao Cup contro il Liverpool, la tifosa è stata colpita da una pinta piena di monetine, probabilmente rubate in qualche pub adiacente l'Etihad Stadium ...Leeds-Manchester city è anche una sfida tra Haaland e Rodrigo, due tra i migliori attaccanti della premier. Il primo non ha bisogno di presentazioni: 18 reti in 13 partite di Premier League e numeri a ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...