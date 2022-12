Macron manda in Romania carri armati e parà Ma gli arsenali francesi sono semi vuoti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Benvenuti a Cincu, una delle principali basi militare della. La grande area, estesa su oltre cinquanta chilometri quadrati, si stende ai piedi dei Carpazi e dall’inizio delle ostilità in Ucraina è diventata il cuore del dispositivo NATO nel Paese balcanico. Il comando è affidato alla Francia che ha via via aumentato il suo contingente InsideOver.

Il Riformista

... come la famosa foto del lungo tavolo che lo divide dal presidente francese Emmanuel, che ... alla parata della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, simbolo di una elite di vecchi chei ...... come la famosa foto del lungo tavolo che lo divide dal presidente francese Emmanuel, che ... alla parata della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, simbolo di una elite di vecchi chei ... Più guerra meno pace, Biden, Macron e il governo Meloni tirano dritto: armi a Kiev e resa di Putin Due persone ferite in una sparatoria in strada a Parigi, nel X arrondissement: un uomo di «circa sessant'anni» è stato fermato ...Per il presidente del Consiglio, che ha parlato a "Porta a Porta", lo scontro con la Francia sulla Ocean Viking è stata la spia di un problema che necessita di una risoluzione in chiave europea ...