Macron manda in Romania carri armati e parà. Ma gli arsenali francesi sono semi vuoti

InsideOver

Il comando è affidato alla Francia che ha via via aumentato il suo contingente [...] Continua a leggere The postin Romania carri armati e parà. Ma gli arsenali francesi sono semi vuoti ...... come la famosa foto del lungo tavolo che lo divide dal presidente francese Emmanuel, che ... alla parata della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, simbolo di una elite di vecchi chei ... Macron manda in Romania carri armati e parà. Ma gli arsenali ... Il 2022 è l'anno in cui la guerra è tornata nel cuore dell'Europa. Il mondo era in lenta uscita e ripresa dalla pandemia di Covid-19 all'inizio del 2022 ...Gli auguri di buon anno del presidente russo Vladimir Putin sono solo per pochi leader ed ex premier: non poteva mancare Silvio Berlusconi ...