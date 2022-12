M5s | perché sono rimasto deluso leggendo il regolamento dei Gruppi territoriali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) di Davide Gatto A leggere ildeidel Movimento 5 Stellestato preso dalla tipica delusione di chi ha grandi aspettative, ma è costretto poi a constatare che essestate disattese. Ho infatti accolto con un favore pieno di speranza il proposito pentastellato di disseminare nelle singole realtà locali cellule sane di attivismo civico e di partecipazione democratica. Non c’èè chi non veda, in fondo, che l’attuale crisi della democrazia dipende da due tipi di disconnessione: quella tra rappresentanti e rappresentati, certificata dal crescente astensionismo, e quella che sempre più allontana il cittadino dal suo territorio, abbandonato per l’improbabile terra promessa dei social. Subdola, e dunque più insidiosa, è in particolare quest’ultima cesura ...