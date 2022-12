Lutto per il mondo della musica | è morto Francesco Pilu dei “Cordas et Cannas”

Today.it

Reggio Emilia - 28 dicembre 2022 - La Diocesi di Reggio Emilia " Guastalla e la Congregazione Mariana delle Case della Carità sono inl'incidente d'auto che si è verificato il 27 dicembre in Madagascar, nella diocesi di Manakara L'auto sulla quale viaggiavano nove persone impegnate nella missione di Ampasimanjeva è uscita ...'Perso un amico' 'La comunità di Radio3 è in. Abbiamo perso un amico, uno straordinario uomo ... Era autore e conduttoreRai Radio 3, Rai News 24 e Rai 5. Sul canale radiofonico della Rai ... Lutto per Ambra Orfei, è morto il marito Gabriele Piemonti PADOVA - «Dove sei finita». Una domanda disperata, alla quale non ci sarà mai la risposta che il protagonista cerca, nel tentativo non tanto di vedere, ma di sentire, ...Era una delle voci che ha accompagnato una generazione di apriliani al lavoro, ha fatto compagnia a chi stava a casa ma soprattutto ha fatto scoprire a migliaia di ascoltatori la passione per la music ...