Luka Doncic nella storia | 60 punti | 22 rimbalzi e 10 assist nell' incredibile vittoria contro New York

scrive la storia della Nba e trascina Dallas a un'incredibile vittoria all'overtime contro New York. I Mavericks vincono in casa per 126 - 121 dopo un supplementare con 60 punti dello sloveno. Una prestazione così non si era mai vista. Luka Doncic questa notte nella vittoria al supplementare contro i New York Knicks ha firmato un'altra pagina di storia della Nba, realizzando una tripla doppia da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist.