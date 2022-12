L’Ue ha un problema con la democrazia partecipativa | i partecipanti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un nuovo progetto diè iniziato a Bruxelles. Dopo gli incontri della Conferenza sul Futuro dell’Europa, organizzata in cooperazione dalle tre istituzioni dell’Unione Europea, ora è la Commissione ad allestire il nuovo esperimento: i Panel dei Cittadini europei. Il primo incontro è avvenuto il 16 dicembre in uno dei palazzi dell’esecutivo comunitario a Bruxelles. 150 cittadini europei, spaesati ed entusiasti, hanno discusso il tema dello spreco alimentare. Come spiegano a Linkiesta fonti interne, la Commissione ha previsto per il momento tre Panel, ognuno dei quali si articolerà in tre incontri: due in presenza e uno online. Con una formula simile per certi versi a quella adottata per la Conferenza sul Futuro dell’Europa, dei cittadini comuni vengono invitati a partecipare a un dibattito che produrrà delle conclusioni ...