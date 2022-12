Lockdown inutili | vaccini fasulli e morti ammazzati Covid | il disastro mondiale del comunismo cinese

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Partiamo da una notizia bomba ma purtroppo attesa: a Malpensa sono risultati positivi nei primi due voli dalla Cina il 46% dei passeggeri rientranti in Italia. Una percentuale altissima e pericolosissima, come ha dichiarato l'assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso. Una notizia che ci fa precipitare indietro di due anni e a quel maledetto 2020 in cui tutto ebbe inizio guarda caso proprio in Lombardia e a causa dei cinesi.