Liverpool | visite mediche per Gakpo | l’olandese pronto per i reds

Sportitalia

Gakpo ad un passo dalla firma con il: l'attaccante olandese ha già svolto lemediche in Inghilterra Cody Gakpo ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà , il ...Oggi lemediche dell'attaccante olandese Cody Gakpo è pronto ad iniziare l'avventura con il, club con il quale oggi sosterrà lemediche di rito prima di apporre la firma sul ... Liverpool, in corso le visite mediche di Gakpo Liverpool pronto ad accogliere Gakpo, oggi sbaracato in inghilterra, a breve le visite mediche per l'attaccante olandese ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...