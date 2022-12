LIVE Sci alpino | Gigante Semmering 2022 in DIRETTA | Bassino e Brignone all’assalto del podio! Zenere perde posizioni | Moltzan risale

OA Sport

13.19 L'azzurro Giovanni Franzoni è 26° a 3.66. 13.17 L'azzurro Pietro Zazzi è 24° a 3.55.11.30: Per il momento è tutto, appuntamento per le 13.00 per la seconda manche del gigante di Semmering. A più tardi 11.29: Così le azzurre che non si sono qualificate per la seconda manche: LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2022 in DIRETTA: Kriechmayr inattaccabile, Casse e Paris in top10 CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 11.30: Per il momento è tutto, appuntamento per ...La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.