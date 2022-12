LIVE Musetti-Meligeni Alves | Italia-Brasile United Cup in DIRETTA | sfida da vincere a tutti i costi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguireCup in tv/streaming – La presentazione del match – I precedenti tra i singolaristi Buongiorno e bentrovati alladell’incontro tra Lorenzoe Felipe, valido per ladellaCup 2023 tra, competizione per nazioni a formazioni miste di scena in Australia. Sul campo di Brisbane, il carrarino è chiamato alla prova di maturità in un confronto nel quale ha tutto da perdere e da. I due non si sono mai incrociati nel circuito e si tratta di una prima. ...