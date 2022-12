(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 Si entra nel bosco e Vanpassa avanti! Vuole entrare prima nel tratto in sabbia, sbandama rimane lì! 21.41 Ora si studianoe Van, tirano un attimo il fiato prima del finale… 21.40 Lontani gli altri: Iserbyt passa a 53”. 21.39e Vanin 53’09’0?. VDP appare stanchissimo, passa a 10”! 21.38 E si mette malissimo per van der, che potrebbe non averne più. L’olandese potrebbe perdere il suo feudo di! 21.37 E adessosta dando tutto! Ci vuole provare perre tutti! Vanperò rimane lì vicino. 21.36 Ora chi sembra ...

OA Sport

OA Sport seguirà l'evento con la consueta DIRETTAper non perdere nemmeno una pedalata di questo evento. BUON DIVERTIMENTO!1 VAN AERT Wout 28 2 VAN DER POEL Mathieu 27ALPECIN - DECEUNINCK 3 VAN DER HAAR Lars 31BALOISE TREK LIONS 4 PIDCOCK Tom 23 5 VANTHOURENHOUT Michael 29PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 6 NIEUWENHUIS Joris ... LIVE Ciclocross, Superprestige Diegem 2022 in DIRETTA: Pidcock e Van Aert in testa all'ultimo giro, van der Poel si stacca CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta prova stagionale della Superprestige: si va a Diegem, che torna nel calendario del ciclocross dopo du ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo e di ciclocross, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale del Superprestige di Heu ...