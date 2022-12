(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 18:52 Settima posizione per l’altra coppia tedesca formata da Herrmann e Doll, ottava la Finlandia e in nona e decima posizione Ucraina econ un distacco di 1’40”. 18:51 Quarta l’Austria a 50?, quinta la Germania di Voigt/Nawrath e sesta la Svizzera con un ritardo di 1’10”. 18:50 Volata finale tra Claude e Krcmar con il transalpino che la spunta,e chiudono a 25? dalla testa questo primo segmento di gara. 18:49 Christiansen è già di rientro nello stadio!sontuosa che va a vincere la mass start del! 18:47in prima posizione con 24? ...

LIVE Biathlon, World Team Challenge 2022 in DIRETTA: Norvegia dominante seguita da Francia e Repubblica Ceca, Italia indietro con un Giacomel troppo falloso