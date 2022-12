Agenzia ANSA

Annullata la condanna a morte del medico radiologo iraniano Hamid Qarahasanlou arrestato con la moglie Farzane durante gli scontri delle scorse settimane a Karaj: lo scrive il quotidiano Etemad ...Sa che cosa significa fare fotografia in contesti pericolosi come Palestina e, e là dove le ... Si direbbe l'apoteosi del realismo socialista ma con uno sguardo introspettivo chela ... L'Iran annulla condanna a morte medico arrestato per proteste ... (Adnkronos) - Le autorità iraniane hanno annullato la condanna a morte che era stata emessa nei confronti di Hamid Ghareh Hassanlou, un radiologo arrestato durante le proteste in corso nella ...Ancora un morto in Iran. Ancora un giovane. Prosegue la mattanza nel Paese dove da oltre tre mesi divampano le proteste a seguito della scomparsa di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta dopo essere s ...