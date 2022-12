L’intelligenza artificiale può aiutarci a ottenere il massimo dall’energia solare

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Pianificare in modo ottimale l’installazione di pannelli solari e assicurarsi che funzionino sempre aldell’efficienza, evitando le perdite e aumentando la resa: ecco cosa succede quando intelligenza(IA) e fotovoltaico si incontrano. Negli impianti di produzione di energiapiù grandi, in realtà, questo sodalizio è già realtà: qui l’IA e i sistemi di machine learning sono una tecnologia già abbastanza avanzata e diffusa, pur con dei margini di miglioramento. Diverso è però il discorso degli impianti fotovoltaici piccoli e medi, come quelli installati sui tetti delle case o dei capannoni industriali. «L’energia elettrica prodotta da fotovoltaico è a bassissima densità di potenza: il numero di impianti che possono essere installati quindi è molto elevato», spiega a Linkiesta Girolamo Di Francia, responsabile ...