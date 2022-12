Ligue 1 | successo nel finale per il Monaco LIVE In campo il Psg con Mbappé e il Lione

AGIMEG

... alle ore 19:00 il Clermont affronterà il Lille per la giornata 16 del campionato1 . Le due ... Pronostico a favore della Lille con i bookmakers che quotano questoa 1.80 mentre il segno ...in trasferta per il Monaco nella 16esima giornata di1. La squadra del Principato piega l' Auxerre per 3 - 2 con la rete decisiva di Ben Seghir a 5 dal novantesimo. Padroni di casa ... Ligue 1: Psg in campo con Mbappè, su Macaowin l'impresa dello ... Ligue 1, Auxerre-Monaco 2-3: decide il match la doppietta del giovanissimo Ben Seghir. Vince il Monaco che scavalca il Lorient salendo in 5^ posizione.Marsiglia-Tolosa è una partita della sedicesima giornata della Ligue 1 e si gioca giovedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.