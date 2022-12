“L’ha detto davvero?” Antonella Clerici | che figura | cala il gelo a È sempre mezzogiorno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Èè tornato nella versione completa dopo che nella giornata di ieri – martedì 27 dicembre – è andato in onda in forma ridotta con ricette in replica per lasciare spazio alla diretta del TG1. Oggi – mercoledì 28 dicembre –ha tenuto compagnia regolarmente al suo affezionato pubblico con nuove ricette, riflessioni ed esilaranti gag con nuovi ospiti. Questa volta è arrivata in studio l’attrice Chiara Francini per presentare il nuovo film di Rai1 che andrà in onda domani sera, giovedì 29 dicembre. Si tratta del film “Una scomoda eredità” che fa parte del ciclo “Purché finisca bene”: due amanti sessantenni sono sul punto di rivelare alle figlie la loro relazione, ma muoiono in un incidente. Le due donne sono costrette a conoscersi e a recarsi su un’isola per occuparsi della casa che i ...