L’esercito ucraino è pieno di rottami bellici russi | ma non sa ancora cosa farsene

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La manutenzione comincia dalla carrozzeria. Per primasi rimuove la Zeta simbolo dell’invasione, poi si ripara il resto. Gli ucraini si sono impadroniti di centinaia di carri armati e mezzi militaridall’inizio della guerra. Le ritirate hanno reso involontariamente Mosca una delle principali fornitrici di armi pesanti di Kyjiv.li chiama «trofei», esistono unità votate alla loro riconversione. Hanno già contribuito alla liberazione dei territori occupati: con l’aiuto degli alleati, possono essere decisivi per le prossime vittorie. Quando non li fanno direttamente saltare in aria, gli ucraini riescono a catturare i tank. La media è quasi di uno su due. Secondo le ricostruzioni, hanno sottratto al nemico 527 carri a fronte di 922 distrutti. L’inventario del bottino include 251 veicoli corazzati, 569 blindati della ...

L'Indro

Ora tocca al ballerino(russo di adozione) Sergei Polunin ... Ma anche per la sua recente campagna di raccolta fondi per'...anche per la sua recente campagna di raccolta fondi per...russo ha attaccato la regione meridionale di Kherson 50 ...dell'Italia sui sistemi anti - aerei vitali per difendere'... Dopo una telefonata con Giorgia Meloni, il leaderha riferito ... Come la battaglia per il Donbass ha plasmato il successo dell ...